Dalla strada al palco - Special Luca Argentero fa piangere Venier e Guaccero con la lettera di Francesca per il padre | Ti sento dentro

Nella puntata di “Dalla strada al palco - Special” andata in onda sabato sera su Rai 1, si è assistito a un momento molto toccante. Una giovane donna affetta da fibrosi cistica, che ha perso il padre due anni prima, ha letto una lettera dedicata a lui. Luca Argentero, presente in studio, ha condiviso le sue emozioni, mentre Venier e Guaccero sono apparse visibilmente commosse.

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