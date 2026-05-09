Dalla strada al palco e Doc si incontrano | Bianca Guaccero rischia grosso ma c' è Luca Argentero pronto a intervenire
Sabato 9 maggio 2026, su Rai 1, va in onda una nuova puntata di “Dalla strada al palco - Special”. Durante l’evento, Bianca Guaccero si cimenta per la prima volta in un’esibizione rischiosa con l’assistenza di Lucio, che prima si esibisce con la compagna Valentina. Mentre la situazione si fa tesa, Luca Argentero si prepara a intervenire in caso di necessità.
Nella nuova puntata di “Dalla strada al palco - Special”, in onda su Rai 1 sabato 9 maggio 2026, protagonista di un momento magico è Bianca Guaccero, che prova a fare per la prima volta un'esibizione rischiosa con l'aiuto di Lucio, concorrente che prima si esibisce con la compagna Valentina e poi.🔗 Leggi su Today.it
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