Dalla strada al palco Special | Nek e Bianca Guaccero tornano su Rai 1

Nek e Bianca Guaccero tornano a condurre su Rai 1 lo speciale del talent show Dalla strada al palco, dedicato agli artisti di strada. La trasmissione si rinnova per la primavera 2026, con un aggiornamento nel format e un pubblico sempre più interessato. L’annuncio ufficiale è stato dato recentemente, confermando la presenza dei due conduttori nello spettacolo che mette in evidenza le esibizioni di artisti di strada.

Il talent show Dalla strada al palco dedicato agli artisti di strada si rinnova per la primavera 2026 L'annuncio ufficiale. L'annuncio ufficiale è arrivato durante i break pubblicitari della finalissima di Sanremo 2026. La Rai ha deciso di puntare ancora una volta sulla magia delle piazze italiane confermando il ritorno di Dalla strada al palco, che per l'occasione si fregerà del titolo Special. Il programma che celebra il talento dei performer urbani si prepara a illuminare la prima serata di Rai 1. Dopo il successo delle precedenti stagioni, la conduzione resta saldamente nelle mani di Nek, ormai volto simbolo della trasmissione sin dai suoi esordi su Rai 2.