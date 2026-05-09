Dalla mostra sul Barocco all' impresa | le imprenditrici cesenati a lezione di meraviglia
Donne impresa Confartigianato Cesena, presieduto da Fulvia Fabbri è stata ai musei di San Domenico di Forlì, con la partecipazione di 28 associate che hanno preso parte alla visita culturale guidata alla mostra “Il Barocco: Gran Teatro delle Idee”.Le imprenditrici cesenati di Donne Impresa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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La Granfonte. Fontana monumentale in stile barocco. Leonforte (EN). Buongiorno facebook