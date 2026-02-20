Mostra sul Barocco a Forlì | il video
Gianfranco Brunelli, responsabile delle grandi mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, presenta la nuova esposizione dedicata al Barocco. La mostra, allestita nel centro storico, raccoglie dipinti, sculture e arredi dell’epoca, alcuni mai visti prima in città. Brunelli spiega che l’obiettivo è far conoscere al pubblico le opere più significative di quel periodo artistico. La rassegna sarà visitabile fino alla fine di giugno.
Parla Gianfranco Brunelli, direttore delle grandi mostre per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì .
Oltre 200 opere dedicata al Barocco: presentata la mostra ai Musei San Domenico di ForlìForlì, 20 febbraio 2026 – E' stata presentata oggi al Musei San Domenico ‘Barocco - Il Gran Teatro delle Idee’, la grande mostra dedicata al Barocco visitabile da domani (21 febbraio) fino al 28 ... ilrestodelcarlino.it
Il Barocco come teatro del mondo. A Forlì la super mostra sulla nascita della modernitàMovimento internazionale e atemporale, il Barocco va in mostra al Museo Civico San Domenico con i suoi campioni, da Caravaggio a Rubens, passando per Bernini ... artribune.com
