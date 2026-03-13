Le classi coinvolte in due progetti oltre 950 alunni cesenati a lezione di sicurezza e primo soccorso

Oltre 950 studenti delle scuole di Cesena partecipano a due progetti dedicati alla sicurezza e al primo soccorso. Le classi coinvolte ricevono lezioni pratiche volte a insegnare loro come riconoscere i rischi e intervenire correttamente in situazioni di emergenza. Le iniziative mirano a fornire ai giovani strumenti concreti per affrontare eventuali pericoli quotidiani.

Educare alla sicurezza e al primo soccorso: la prevenzione entra tra i banchi di scuola per fornire ai giovanissimi gli strumenti pratici per riconoscere i pericoli e intervenire con consapevolezza in caso di necessità. Sono oltre 950 gli studenti delle scuole cesenati coinvolti quest'anno nei progetti “Crescere sicuri, saper essere, saper agire” e “Un messaggio che salva la vita” inseriti nella rete regionale “Scuole che promuovono salute” e promossi dall’Ausl Romagna. Il percorso, ormai consolidato, vede professionisti sanitari dell’Ausl impegnati in prima linea per promuovere il benessere tra le giovani generazioni e aiutare gli studenti a diventare cittadini attivi e consapevoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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