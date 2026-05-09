Dalla cronaca di Prato alla Consulta | la scintilla della libertà

Un episodio di cronaca avvenuto a Prato ha portato all’intervento della Corte costituzionale, sollevando questioni legate alla libertà di espressione. Due cittadini sono stati accusati di aver distribuito volantini, portando a un procedimento giudiziario che ha coinvolto anche aspetti legali più ampi. Questa vicenda ha portato a una discussione sul modo in cui i dettagli di un singolo caso possono influenzare interpretazioni di diritto a livello nazionale.

? Domande chiave Come ha fatto un piccolo caso di cronaca a cambiare la legge?. Chi erano i due cittadini accusati di aver distribuito dei volantini?. Perché le vecchie leggi del 1931 entrarono in conflitto con la Costituzione?. Quali grandi giuristi parteciperanno al convegno per celebrare questo anniversario?.? In Breve Convegno con Giuliano Amato il 12 maggio presso la sede della Provincia di Prato.. Pubblicazione graphic novel di Niccolò Storai per raccontare il caso di Catani e Masi.. Progetto formativo per 300 studenti delle superiori il 14 maggio alla Camera di commercio.. Ricorso nato dal pretore Caponetto contro l'articolo 113 del Testo unico del 1931.🔗 Leggi su Ameve.eu

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