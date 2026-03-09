Carcere di Prato | scrivania lanciata Rsu chiede fine alla libertà

Nel carcere di Prato, chiamato La Dogaia, si è verificato un episodio che ha provocato tensioni. Un detenuto ha tentato di colpire con una scrivania una funzionaria dell’area educativa. La vicenda ha portato le rappresentanze sindacali a chiedere un intervento per mettere fine a questa escalation di comportamenti. La situazione resta sotto osservazione.

La Dogaia, il carcere di Prato, è al centro di una grave crisi interna dopo che un detenuto ha tentato di colpire con una scrivania la funzionaria dell'area educativa. La Rsu denuncia che le segnalazioni precedenti sulla sicurezza sono state ignorate e chiede l'immediata fine della circolazione libera dei reclusi all'interno della struttura. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi, lasciando il personale esposto a rischi concreti in assenza di filtri strutturali adeguati. Il sindacato richiede interventi urgenti per mettere in sicurezza uffici e infermerie, sottolineando come la mancanza di risposte abbia portato a questa escalation di violenza.