Dal Torinese alla Liguria per rubare nelle case | padre e figlio traditi dall' auto sportiva e dalle impronte

Due uomini, padre e figlio di 60 e 37 anni residenti nella provincia di Torino, sono stati arrestati dai carabinieri con due ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'indagine ha rivelato che avevano compiuto furti nelle abitazioni tra il Torinese e la Liguria. Le prove che hanno portato all'arresto includono tracce di impronte e l'auto sportiva utilizzata durante i colpi.

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