Dal Torinese alla Liguria per rubare nelle case | padre e figlio traditi dall' auto sportiva e dalle impronte

Da torinotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini, padre e figlio di 60 e 37 anni residenti nella provincia di Torino, sono stati arrestati dai carabinieri con due ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'indagine ha rivelato che avevano compiuto furti nelle abitazioni tra il Torinese e la Liguria. Le prove che hanno portato all'arresto includono tracce di impronte e l'auto sportiva utilizzata durante i colpi.

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I carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini (padre e figlio di 60 e 37 anni), residenti nella provincia di Torino. I due sono gravemente indiziati per una serie di furti in abitazione avvenuti nelle province di Savona e Imperia nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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