Da Milano alle farmacie dei laghi per rubare | traditi dal Gps e da un cellulare perso

Un gruppo di persone partiva da Milano con l’obiettivo di commettere furti in farmacie situate in varie province, tra cui Verbano-Cusio-Ossola, Novara e Brescia. Durante un'operazione, gli investigatori sono risaliti a loro grazie alla traccia lasciata dal GPS e dal cellulare smarrito. Le forze dell’ordine hanno intercettato e fermato i sospetti, che erano ormai in viaggio verso le destinazioni indicate.

Partivano da Milano per effettuare furti in farmacie in altre province. Soprattutto nel Verbano-Cusio-Ossola e a Novara, ma anche a Brescia. Due uomini, originari del Marocco, sono stati arrestati e si trovano ora a San Vittore (rispondono di furto aggravato) in seguito alle indagini dei.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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