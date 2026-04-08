In Liguria, nelle giornate del 18 e 19 aprile, le Case della Comunità saranno aperte con un evento speciale. Durante questa iniziativa, verranno forniti servizi sanitari gratuiti a chiunque desideri partecipare, senza bisogno di appuntamento. L’obiettivo è permettere a tutti i cittadini di accedere facilmente a prestazioni mediche nella propria zona. La Regione organizza questa apertura straordinaria per facilitare l’assistenza sanitaria locale.

La Regione Liguria organizza per il 18 e 19 aprile un evento di apertura straordinaria delle Case della Comunità, offrendo prestazioni sanitarie gratuite e accessibili a tutti i cittadini per promuovere la medicina di prossimità. Il progetto prevede che durante il sabato 18 e la domenica 19 aprile le strutture sanitarie territoriali ligure aprano le porte per fornire visite e consulenze senza costi. L’obiettivo è abituare la popolazione a utilizzare questi presidi come centri nevralgici del sistema sanitario regionale, spostando l’attenzione verso una prevenzione più capillare. L’iniziativa non si limiterà ai soli interventi clinici, ma fungerà da strumento informativo per spiegare quali servizi siano effettivamente disponibili all’interno di queste realtà, integrate tra specialisti e medici di base. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, salute gratis per tutti: open day nelle Case della Comunità

Giornata mondiale della salute: open day delle Case di Comunità dell’Asst Papa GiovanniOpen day Case di Comunità Dal 7 al 10 aprile 2026 in tutte le cinque Case di Comunità gestite dall’ASST Papa Giovanni XXIII sarà attivo, sempre dalle...

Un weekend di visite mediche gratis in tutte le Case della Comunità della LiguriaSalute di prossimità in Liguria: il 18 e 19 aprile visite gratuite e open day nelle Case della Comunità.

Temi più discussi: Un weekend di visite mediche gratis in tutte le Case della Comunità della Liguria; Case della Comunità, oltre 1.200 accessi durante le feste di Pasqua. Visite gratis il 18-19 aprile; Sanità, Case della Comunità aperte in tutta la Liguria durante le festività pasquali; Sanità, il 18 e 19 aprile open day nelle Case di comunità: Visite gratuite e colloqui sulla prevenzione.

Case della Comunità, oltre 1.200 accessi durante le feste di Pasqua. Nuovo open day il 18-19 aprileI cittadini potranno usufruire di consulenze mediche, controlli e prestazioni sanitarie gratuite, oltre a ricevere informazioni sui servizi ... primocanale.it

Case della Comunità, al via il weekend di visite e prestazioni gratuite: ambulatori aperti in tutta la LiguriaSabato 18 e domenica 19 aprile previste prestazioni, screening e consulenze ad accesso diretto nelle strutture territoriali. Dopo i circa 1.200 accessi registrati a Pasqua, la Regione punta a rafforza ... lavocedigenova.it

Sabato 18 e domenica 19 aprile tutte le Case della Comunità della Liguria offriranno visite e prestazioni gratuite, ad accesso diretto. Un weekend eccezionale, all’insegna di servizi che vanno oltre la consueta presenza nei fine settimana dei medici di medici facebook

Case della #Comunità, il flop dei numeri: meno del 4% funziona a pieno regime. Bene le Cot mentre gli #Ospedali di comunità arrancano. I dati #Agenas x.com