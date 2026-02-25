trapianto fallito usato un comune box frigo per trasportare il cuore

Come riferito sempre dal quotidiano Il Mattino, che ha diffuso le foto del box frigo, il contenitore è stato sequestrato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Un box frigo comune, presente nelle case di quasi tutti gli italiani, spesso utilizzato per tenere al fresco cibi in vista di una giornata al mare, in montagna o per un picnic. Secondo una indiscrezione del quotidiano Il Mattino, sarebbe stato questo il contenitore utilizzato dall’equipe medica dell’ospedale Monaldi di Napoli per trasportare il cuoricino espiantato a Bergamo e destinato a salvare la vita al piccolo Domenico. Un trapianto poi fallito e conclusosi con la morte del piccolo dopo due mesi di agonia. In attesa dell’autopsia sul corpo del minore, proseguono le indagini sulla dinamica dell’intervento avvenuto lo scorso 23 dicembre, quando il piccolo ha ricevuto il cuore danneggiato. Una certa attenzione è riferita proprio ai momenti dell’espianto del cuoricino e del suo trasporto fino a Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

