Trapianto fallito al Monaldi | il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo

Il trasporto del cuore per Domenico Caliendo si è concluso con un fallimento a causa dell’utilizzo di un contenitore obsoleto, un “frigo passivo”, che non garantiva le condizioni ottimali. Il reparto di Napoli disponeva di tecnologie più avanzate, ma si è scelto di usare un metodo vecchio. Questa scelta ha compromesso la riuscita dell’intervento sul bambino di 2 anni. La vicenda solleva interrogativi sulle procedure di trasporto degli organi.

Il contenitore usato per trasportare il cuore destinato al bimbo di 2 anni a Napoli è di vecchia concezione, un "frigo passivo", nonostante il Monaldi avesse quelli moderni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapianto fallito al Monaldi, l’avvocato: “Il cuore di Domenico espiantato prima che arrivasse il nuovo”Il trapianto al Monaldi si è concluso con un fallimento, perché il cuore di Domenico è stato espiantato prima dell’arrivo del nuovo organo.

Domenico, il trapianto fallito e il cuore bruciato: cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al MonaldiDomenico, il bambino di due anni, ha perso la vita a causa di un trapianto di cuore fallito, con errori medici che hanno aggravato la situazione.

Trapianto fallito al Monaldi, chi sono i 7 medici indagati per la morte di DomenicoMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore al Monaldi: sette medici indagati dalla Procura di Napoli. Ecco tutti i nomi. internapoli.it

Trapianto fallito al Monaldi, intervista Eugenio Gragnano: «Troppi passaggi delicati che andavano affrontati seguendo tutti i protocolli»«La drammatica vicenda del piccolo Domenico rimanda a una grande questione che riguarda, in contesti chirurgici così complessi e articolati, non solo le buone pratiche chirurgiche ... ilmattino.it

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico Caliendo, ha consegnato ai pm la registrazione in cui il chirurgo che ha seguito il bimbo poi morto le ha spiegato perché aveva detto che al bambino poteva ancora essere trapiantato un cuore. Il contenuto - facebook.com facebook

La notte di Domenico Caliendo: «Ciao bambino, un bacio ancora». Il medico e il caso del «cuore bruciato»: «Errori e donazioni, siamo l'umanità che inciampa» x.com