Trapianto fallito al Monaldi | il contenitore usato per trasportare il cuore per Domenico Caliendo

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trasporto del cuore per Domenico Caliendo si è concluso con un fallimento a causa dell’utilizzo di un contenitore obsoleto, un “frigo passivo”, che non garantiva le condizioni ottimali. Il reparto di Napoli disponeva di tecnologie più avanzate, ma si è scelto di usare un metodo vecchio. Questa scelta ha compromesso la riuscita dell’intervento sul bambino di 2 anni. La vicenda solleva interrogativi sulle procedure di trasporto degli organi.

Il contenitore usato per trasportare il cuore destinato al bimbo di 2 anni a Napoli è di vecchia concezione, un "frigo passivo", nonostante il Monaldi avesse quelli moderni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trapianto fallito al Monaldi, l’avvocato: “Il cuore di Domenico espiantato prima che arrivasse il nuovo”Il trapianto al Monaldi si è concluso con un fallimento, perché il cuore di Domenico è stato espiantato prima dell’arrivo del nuovo organo.

Domenico, il trapianto fallito e il cuore bruciato: cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al MonaldiDomenico, il bambino di due anni, ha perso la vita a causa di un trapianto di cuore fallito, con errori medici che hanno aggravato la situazione.

Temi più discussi: Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Trapianto fallito, 6 telefoni sequestrati all'ospedale 'Monaldi'; Trapianto fallito al Monaldi, il bimbo è in fin di vita: Ulteriore, progressivo e rapido peggioramento; Trapianto fallito Monaldi, l’avvocato della famiglia: Ci hanno detto che il cuore non è trapiantabile, ma senza spiegare perché.

trapianto fallito al monaldiTrapianto fallito al Monaldi, chi sono i 7 medici indagati per la morte di DomenicoMorte del piccolo Domenico Caliendo dopo il trapianto di cuore al Monaldi: sette medici indagati dalla Procura di Napoli. Ecco tutti i nomi. internapoli.it

trapianto fallito al monaldiTrapianto fallito al Monaldi, intervista Eugenio Gragnano: «Troppi passaggi delicati che andavano affrontati seguendo tutti i protocolli»«La drammatica vicenda del piccolo Domenico rimanda a una grande questione che riguarda, in contesti chirurgici così complessi e articolati, non solo le buone pratiche chirurgiche ... ilmattino.it