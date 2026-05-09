In un articolo pubblicato recentemente si evidenzia una divisione all’interno di un partito politico, con alcune figure che criticano la gestione e l’approccio adottato. Si parla di una mancanza di coesione tra le diverse anime del partito e di una distanza tra il livello nazionale e quello locale. La situazione, secondo quanto riportato, rischia di compromettere le future scelte politiche e di creare difficoltà nel mantenere unitarietà nel percorso.

Tempo di lettura: 3 minuti. “C’è una contrapposizione nel Pd e, in tutta la Campania, emerge una mancanza di connessione sul piano politico”. È un affondo duro quello lanciato da Clemente Mastella, intervenuto ad Avellino in occasione della presentazione della lista “Noi di Centro” a sostegno del candidato sindaco Pizza. Il sindaco di Benevento ha concentrato gran parte del suo intervento sulle difficoltà interne al Partito Democratico, accusato di non riuscire a esercitare una guida politica chiara nei territori. “La responsabilità maggiore è del Pd, che è il partito guida e ha il dovere di guidare, facendo anche qualche sacrificio”, ha dichiarato Mastella, criticando apertamente le dinamiche legate alle candidature regionali e alle lotte interne per il consenso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Dal Pd Ignavia e ponziopilatismo, così si rischia il disastro”

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