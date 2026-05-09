Nel mondo del ciclismo, il passaggio di un atleta dall'America Latina all'Europa rappresenta spesso una svolta significativa. Recentemente, si è assistito all'ingresso di uno scalatore uruguaiano nella squadra kazaka, dopo aver ottenuto risultati in Asia. La sua prima partecipazione alla gara in Europa ha attirato l’attenzione, segnando un passo importante nella carriera. Questa presenza segna anche il debutto ufficiale di un atleta uruguaiano tra le fila di una squadra professionistica europea.

Thomas Silva vince, vola in maglia rosa e fa esplodere di gioia l'Uruguay. Il Paese sudamericano entra per la prima volta nella storia della Corsa Rosa grazie a Guillermo Thomas Silva, che nella seconda frazione trova subito il successo sul traguardo di Veliko Tarnovo diventando il primo corridore uruguaiano a vincere una tappa del Giro. "Sono senza parole, devo ancora realizzare. C'è pure la mia famiglia qui, è un sogno che si realizza" dice a caldo Thomas. "Adesso mi godrò la maglia, spero di essere io a portarla in Italia". All'arrivo a Veliko Tarnovo, in terra bulgara, sventolano due bandiere dell’Uruguay: sì, quelle del papà Alvaro e il fratello Emiliano.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal mito Suarez all'idolo Wout: alla scoperta di Silva, il primo uruguaiano in rosa

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Guillermo Silva, primo uruguaiano al Giro: "Qui per vincere una tappa"

Dai libri ai documenti antichi, studenti alla scoperta del mito negli archiviProgetto tra liceo Politi e Inner Wheel: una mattinata all’Archivio di Stato per trasformare la memoria in esperienza viva La storia non come materia...