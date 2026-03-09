La marea di Non Una Di Meno invade il centro | FOTO e VIDEO

Dopo la "domenica in sfamiglia", il corteo attraversa la città per denunciare anche la militarizzazione e contestare il Ddl Bongiorno. Polemica con la CGIL Come da tradizione, nel giorno della sciopero generale, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per le strade di Bologna è sceso in piazza il movimento femminista “Non Una Di Meno”. Partendo da piazza Maggiore, la manifestazione sta attraversando le vie del centro per concludersi in piazza Lucio Dalla. Oltre al consueto striscione in testa al corteo, se ne vedono altri che contestano il ddl Bongiorno. Al centro della contestazione c’è la modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Articoli correlati

Nubifragi in Sicilia, onda gigante invade il centro a Scaletta Zanclea: il video della fuga delle personeIl ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna...

Tricarico le canta ai soloni dell’inclusione: “Stiamo importando una marea di criminali che uccidono e stuprano” (video)È destinata a far discutere la “Lettera di un padre” firmata da Francesco Tricarico.

Mafia mexicaine : la bataille pour le contrôle du pays

Tutti gli aggiornamenti su La marea di Non Una Di Meno invade il...

Temi più discussi: Corteo 8 marzo, la marea fucsia invade la Capitale: Disarmiamo il patriarcato; La marea di Non Una Di Meno, in corteo per l'8 Marzo non solo donne: si sfila per pace e diritti [FOTO E VIDEO]; La marea di Non Una Di Meno, in corteo per l'8 Marzo non solo donne: si sfila per pace e diritti; Sale la marea: corteo femminista e transfemminista di NonUnaDiMeno per il centro di Torino.

La marea di Non Una Di Meno, in corteo per l'8 Marzo non solo donne: si sfila per pace e diritti [FOTO E VIDEO]Un lungo corteo da piazza XVIII Dicembre a piazza Vittorio apre la tre giorni di mobilitazione. Diverse le cause rappresentate: da quella palestinese, alle lotte ambientaliste, passando per le riven ... torinoggi.it

Non Una Di Meno, mobilitazione l’8 e 9 marzo per lo sciopero transfemministaDue giornate contro violenza patriarcale e precarietà. L'escalation autoritaria si abbatte sui nostri corpi, noi li usiamo per esistere ed esprimerci ... lavocedigenova.it

Le attiviste di Non Una di Meno protestano in 60 città italiane contro le guerre e le politiche del governo - facebook.com facebook

Migliaia di persone a Roma alla mobilitazione dell'associazione "Non una di meno" nel giorno dello sciopero transfemminista, nell'ambito delle azioni organizzate fra l'8 e il 9 marzo in occasione della giornata internazionale della donna x.com