Il Tuscia fantasy porta il far west al Sacrario | Gli Avengers lo metteranno al sicuro

La seconda edizione del Tuscia fantasy si svolgerà il 9 e 10 maggio nel centro storico di Viterbo, coinvolgendo il Sacrario, via Marconi e piazza della Repubblica. L’evento mira a far vivere ai partecipanti un’esperienza diversa dal solito, creando un’atmosfera che richiama il far west e coinvolge anche elementi tratti dal mondo dei supereroi, con la presenza di un'area dedicata agli Avengers. La manifestazione si propone di offrire un’occasione di intrattenimento e scoperta per cittadini e visitatori.

“Far immergere viterbesi e visitatori in un mondo che non è la solita Viterbo”. È questo l'obiettivo della seconda edizione del Tuscia fantasy, in programma il 9 e 10 maggio nel centro storico, tra Sacrario, via Marconi e piazza della Repubblica. Tema di quest'anno: il western, con un ricco.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Tuscia fantasy lascia San Pellegrino, festival trasferito al Sacrario Avengers: Doomsday porterà al cinema l’epico scontro Avengers vs. X-MenIl sogno proibito di ogni lettore di fumetti sta finalmente per diventare realtà.