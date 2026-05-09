Il 13 maggio, alle 11, nella Sala della Regina di Montecitorio, si terrà un convegno intitolato “Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”. L'incontro si concentrerà sulla storia e l'evoluzione delle leggi riguardanti i diritti delle donne nel Paese. La giornata vedrà la partecipazione di un'esponente di spicco del settore politico, che interverrà sui temi trattati.

ROMA – Mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). Intervengono Giuseppe Gargani, Livia Turco, Flavia Piccoli Nardelli, Anna Maria Carloni, Fiorenza Taricone e Nastassja Habdank. Modera l’incontro Giorgio Zanchini. L’appuntamento, che si colloca nell’ambito delle iniziative per la celebrazione degli 80 anni dell’elezione dell’Assemblea Costituente, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, convegno con Ascani

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