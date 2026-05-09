Dal carcere a Venezia | la svolta di Mirko Frezza dopo il terzo figlio

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirko Frezza, ex detenuto, ha lasciato la vita criminale e si è stabilito a Venezia. Dopo aver trascorso del tempo in carcere, ha deciso di cambiare direzione e iniziare una nuova vita. La nascita del suo terzo figlio è stata un momento decisivo che lo ha spinto a allontanarsi definitivamente dall’ambiente criminale. Ora vive nella città lagunare, dove ha avviato nuove attività e cerca di ricostruire il suo futuro.

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? Domande chiave Come ha fatto un ex detenuto a raggiungere il successo a Venezia?. Quale evento familiare ha spinto Mirko a lasciare definitivamente la criminalità?. Perché Alessandro Borghi ha deciso di dare fiducia a un ex criminale?. Come affronta Mirko il pregiudizio di chi lo vede ancora un delinquente?.? In Breve Ruolo cruciale della moglie e della nascita del terzo figlio nel cambiamento radicale.. Supporto di Alessandro Borghi per l'ingresso nell'industria cinematografica professionale.. Partecipazione alla sezione Orizzonti del festival di Venezia con un premio importante.. Coinvolgimento criminale iniziato nel quartiere già all'età di 13 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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