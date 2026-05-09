Mirko Frezza, attore noto per le sue interpretazioni in televisione, ha parlato pubblicamente della relazione con sua moglie, Vittoria. In un'intervista, ha rivelato un episodio riguardante il terzo figlio, durante il quale lei avrebbe espresso insoddisfazione e minacciato di interrompere la gravidanza se non fosse cambiata. La donna, di cui non sono stati forniti altri dettagli, è la compagna di lunga data dell’attore.

Mirko Frezza è legatissimo alla moglie Vittoria, colei che rappresenta un punto di riferimento e che ha conosciuto in seguito all’ esperienza del carcere Vittoria è una donna non appartenente al mondo della televisione e dello spettacolo ed è stata fondamentale per la rinascita di Mirko Frezza, dopo gli anni vissuti dietro le sbarre. Grazie a lei, infatti, ha trovato la forza per rinascere e risollevarsi dopo il periodo buio e, al suo fianco, ha anche costruito una bellissima famiglia: dalla loro storia d’amore sono nati 3 figli, la primogenita ha 21 anni, il secondogenito 16 e il terzo e ultimo figlio 10. Grazie a lei, Mirko Frezza ha saputo migliorarsi e mettere in atto una serie di cambiamenti per il benessere della loro relazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Mirko Frezza, Vittoria: “Al terzo figlio si era stufata e mi ha detto ‘O cambi o non portiamo avanti questa gravidanza”

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