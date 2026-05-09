Mirko Frezza ha condiviso la sua esperienza in un’intervista a “Ciao Maschio”, condotta da Nunzia De Girolamo. Ha parlato degli anni passati tra attività illegali e detenzione, ricordando anche il momento in cui, dopo la nascita del suo terzo figlio, ha deciso di cambiare strada. Frezza ha riferito che alcune persone continuano a considerarlo come un criminale, nonostante i cambiamenti vissuti.

Mirko Frezza si è raccontato a “Ciao Maschio”, ospite di Nunzia De Girolamo, ripercorrendo gli anni più difficili della sua vita, quelli segnati dall’illegalità e dal carcere. Frezza ricorda di essere stato “catapultato” a 13 anni nel suo quartiere e di aver fatto una scelta per sentirsi parte di qualcosa, per non restare solo. “Chi mi ha aperto la porta per far parte di qualcosa era quel 20% del quartiere che lo usava ai propri comodi. Poi ci ho sguazzato, come si dice a Roma”. Frezza ammette che diventare uomo, per lui, significa prima di tutto imparare a perdonarsi: “Sto provando a farlo. Alcuni mi guardano ancora come se fossi un criminale”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho passato anni difficili dall’illegalità al carcere. Dopo il terzo figlio la svolta. Alcuni mi guardano ancora come se fossi un criminale”: parla Mirko Frezza

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il tempo è ancora nostro: Mirko Frezza tra i protagonistiMirko Frezza sarà protagonista al cinema dal 7 maggio nel film Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli dove interpreta Stefano, un uomo...

“Mi hanno dato della ‘malata, psicopatica e lesbica’. Alcuni professori mi hanno giudicata. A un passo da X Factor, ho rinunciato”: parla Carlotta Pinto di Mare Fuori 6La cantante e attrice Carlotta Pinto fa parte del cast di “Mare Fuori 6” e interpreta Marika, che non condivide le stesse ambizioni della sorella...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Mirko Frezza racconta il carcere e la rinascita, Il cinema mi ha salvato dalle mie ferite.

Perché Mirko Frezza è finito in carcere e la rinascita: Non sono un criminale | Grazie al cinema…La nuova vita dell’attore deve molto al mondo del cinema, nel quale Mirko Frezza si è tuffato dopo qualche esperienza come stuntman, anche se mai si sarebbe immaginato di arrivare a calcare i più ... ilsussidiario.net

Mirko Frezza e il riscatto dopo il carcere: «Alcuni mi guardano ancora come se fossi un criminale. Il cinema si è sostituito alle istituzioni»Dalle periferie romane ai red carpet internazionali, la vita di Mirko Frezza somiglia a una sceneggiatura neorealista. Ospite di Ciao Maschio, l’attore ha ripercorso con Nunzia De ... leggo.it