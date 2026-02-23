tumore alle ovaie la scienza scopre come si diffonde velocemente

Uno studio recente spiega perché il tumore alle ovaie si diffonde rapidamente. La causa risiede nelle cellule tumorali che si moltiplicano e si diffondono senza controllo nel tessuto circostante. Ricercatori hanno analizzato le modalità di crescita, trovando che alcune proteine favoriscono la diffusione in modo più aggressivo. Questi risultati aiutano a capire meglio come si sviluppa questa forma di cancro e quali strategie adottare. La scoperta apre nuove possibilità di intervento terapeutico.

Il tumore alle ovaie si caratterizza per la progressione estremamente rapida, tuttavia la ragione biologica di questa velocità è sempre stata poco chiara. Ora gli scienziati dell’Università di Nagoya hanno fatto luce su questo mistero. Lo studio, pubblicato su “ Science Advances ”, ha mostrato che le cellule neoplastiche non agiscono da sole. Si avvalgono, invece, dell’aiuto delle cellule mesoteliali che normalmente fungono da rivestimento protettivo all’interno della cavità addominale. Esse, muovendosi davanti alle cellule cancerose, creano per queste ultime dei percorsi appositi che percorreranno in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In arrivo la superinfluenza, la variante K: perché questo ceppo si diffonde così velocemente?Quest’inverno, l’Italia si trova ad affrontare una diffusione rapida dell’influenza, in particolare della variante K del ceppo A (H3N2).

Un malore improvviso in vacanza. In molti hanno temuto fosse una recidiva del tumore alle ovaie del 2019All’inizio del 2026, Sara Carbonero, nota giornalista e conduttrice spagnola molto apprezzata anche in Italia, ha vissuto un episodio di malore improvviso a Lanzarote.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tumore del pancreas: approvato il primo farmaco target nei casi BRCA mutati; Ho maggiori probabilità di ammalarmi di cancro alle ovaie con l'avanzare dell'età?; Menopausa: esami da fare fra i 40 e i 60 anni; USA: Snooki di Jersey Shore ha un tumore al collo dell’utero.

Malattia di Emma, cos’ha avuto e come sta dopo il tumore alle ovaie/ Ho temuto di morireMalattia di Emma, che problema di salute ha avuto l'artista? Nel 2008 ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Poi l'operazione Non ha avuto una vita semplice Emma Marrone. L’artista originaria del ... ilsussidiario.net

Tumori, cancro alle ovaie: da dicembre in Italia il farmaco che contrasta recidiveGià approvato in Europa, sarà disponibile alla fine dell'anno anche in Italia una nuova terapia contro il cancro ovarico che colpisce quasi 5 mila connazionali ogni anno, un tumore particolarmente ... it.blastingnews.com

«Tre anni fa, quando mi è stato diagnosticato un tumore alle ovaie, non avrei mai immaginato di vivere questo momento»: con queste parole Piper Gilles, pattinatrice canadese, ha commentato la medaglia di bronzo conquistata nella danza sul ghiaccio alle Ol - facebook.com facebook