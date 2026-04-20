A Palermo, le forze di polizia hanno arrestato un uomo di 33 anni mentre cercava di scappare con gioielli e oggetti di valore rapinati a una coppia di anziani. Il furto ha coinvolto un bottino di circa 40.000 euro. L'episodio si è verificato durante un tentativo di fuga del sospetto, che è stato fermato poco dopo dai finanzieri del Comando Provinciale.

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo di 33 anni, colto mentre tentava di fuggire dopo aver sottratto gioielli e oggetti preziosi a una coppia di anziani, per un bottino stimato in circa 40 mila euro. L’intervento è avvenuto nei pressi dell’area portuale, dove l’individuo era stato individuato e seguito dopo un controllo stradale che aveva rivelato la falsità della sua versione sui motivi del suo arrivo in città. La vicenda ha avuto inizio con un controllo di routine operato dal 1° NOM nei pressi del porto, dove i militari avevano fermato un cittadino italiano appena sbarcato da Napoli a bordo di un veicolo a noleggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, preso il ladro di gioielli: rapina da 40.000 euro agli anziani

Palermo: tentata rapina, esploso un colpo di pistola

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