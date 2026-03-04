L’auto i gioielli e la finta rapina | ancora una truffa agli anziani tre in manette

Tre persone sono state arrestate in seguito a una truffa che ha coinvolto anziani nel solito luogo e con il solito metodo, consistente in una finta rapina. Durante l’episodio, i truffatori hanno tentato di sottrarre gioielli e un’auto ai loro malcapitati vittime. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato i responsabili, che ora si trovano in custodia.

Due donne e un uomo bloccati dalla polizia stradale di Orvieto dopo la segnalazione di un raggiro in provincia di Savona: la ricostruzione Il luogo della truffa è sempre lo stesso. E anche il trucco utilizzato dai banditi. Ma anche la “fine” dei truffatori. Anche stavolta, intercettati dagli agenti della polizia stradale di Orvieto lungo l’autostrada del Sole. Soltanto pochi giorni fa i “centauri” avevano bloccato sull’Autosole una Opel Mokka “sospetta” perché probabilmente utilizzata per una truffa nel comune di Cairo Montenotte, in provincia di Savona. E dallo stesso territorio è partita l’allerta per la ricerca di una Lancia Y i cui responsabili erano indiziati di avere messo a segno un altro raggiro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Come funziona la truffa della finta rapina: la telefonata dei carabinieri e i gioielli “da controllare”Un carabiniere telefona e dice che dovete consegnargli i gioielli per un controllo: è la truffa della finta rapina.

Si finge carabiniere: "La sua auto coinvolta in una rapina". Così truffa due donne portando via gioielli e denaroLe due vittime, madre e figlia, di 90 e 66 anni, di lì a poco hanno effettivamente ricevuto la visita di un uomo che, presentandosi appunto come un...

