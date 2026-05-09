Da Sveistrup a Veronesi ecco le novità in libreria
Questa settimana, in libreria sono arrivate nuove uscite di autori noti come Soren Sveistrup e Sandro Veronesi. La selezione comprende romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, offrendo una vasta gamma di generi e argomenti. La presentazione delle novità è stata fornita dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha raccolto le principali pubblicazioni in questa fase. Le nuove uscite si aggiungono alle proposte già disponibili, ampliando così l’offerta editoriale di questo periodo.
(Adnkronos) – Da Soren Sveistrup a Sandro Veronesi: ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. La casa editrice Mondadori, in occasione del primo anno del pontificato di Leone XIV, manda in libreria il volume 'Costruttori di pace'. In un mondo dilaniato dalle guerre, il primo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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