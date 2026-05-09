Da Sveistrup a Veronesi ecco le novità in libreria

Questa settimana, in libreria sono arrivate nuove uscite di autori noti come Soren Sveistrup e Sandro Veronesi. La selezione comprende romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, offrendo una vasta gamma di generi e argomenti. La presentazione delle novità è stata fornita dall’agenzia di stampa Adnkronos, che ha raccolto le principali pubblicazioni in questa fase. Le nuove uscite si aggiungono alle proposte già disponibili, ampliando così l’offerta editoriale di questo periodo.

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