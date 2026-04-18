Da Rampini a Cassese ecco le novità in libreria

Questa settimana in libreria si possono trovare numerosi titoli tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage. Tra le novità ci sono opere di autori noti e scritti che spaziano tra diversi generi letterari. La selezione include anche pubblicazioni che affrontano temi di attualità e approfondimenti culturali. La lista delle nuove uscite è stata diffusa dall'Adnkronos e offre una panoramica delle ultime pubblicazioni disponibili sul mercato.

(Adnkronos) – Una selezione delle novità in libreria: tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. Arriva in libreria con Mondadori 'Pane e cannoni', l'ultimo saggio del giornalista e scrittore Federico Rampini. Per trent’anni abbiamo creduto di vivere nell’era della globalizzazione: mercati aperti, catene produttive planetarie, cooperazione economica destinata a rendere la guerra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Da Pulixi a Verdelli, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana... Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...