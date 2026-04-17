Ponte sulla SP4 nella Frazione di Isola di Santa Sofia in stato di abbandono e degrado

Un ponte situato sulla strada provinciale 4 nella frazione di Isola di Santa Sofia si trova in condizioni di abbandono e deterioramento. Secondo un segnalante, il manufatto è circondato da vegetazione infestante, con muretti antichi non conformi alle norme e in condizioni di pericolo. La segnaletica presente lungo la strada risulta anch'essa danneggiata o in cattivo stato. La struttura appare ammalorata e non più mantenuta nel tempo.

Scrive il segnalante:Questo ponte lungo la Bidentina (SP4) nella frazione di Isola, comune di S. Sofia, è sempre più in stato di degrado e abbandono circondato da vegetazione infestante e con muretti molto antichi non a norma e in stato di pericolo, oltre che ammalorato, la segnaletica lungo le.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Manca l'attraversamento pedonale sulla SP4 nella frazione di Isola"Scrive la segnalanteIn via Isola Centro, nella frazione Isola sulla Strada Provinciale 4, facente parte del comprensorio del Comune di S. Agrigento, frazione nel degrado: Giardina Gallotti chiede luce, acqua e strade sicure. Proteste per l’abbandono.Giardina Gallotti, una frazione del comune di Agrigento, è da settimane al centro di una crescente ondata di proteste a causa di una serie di...