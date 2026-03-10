Cittadella della Ricerca da polo d' eccellenza a simbolo di incuria e abbandono

A Brindisi, la Cittadella della Ricerca, un tempo punto di riferimento nel settore scientifico e formativo, si trova ora in uno stato di abbandono e degrado. La struttura, che aveva rappresentato un esempio di eccellenza, mostra evidenti segnali di incuria e trascuratezza. La mancanza di interventi e di una pianificazione politica adeguata mette a rischio il suo futuro e la sua funzione originaria.

Il sindacato Uil rilancia l'urgenza di riqualificare il comprensorio sulla strada statale 7, sede di importanti centri di ricerca e formazione, oggi in condizioni critiche BRINDISI - Un patrimonio di eccellenza scientifica e formativa che rischia di essere compromesso dall'incuria e dalla mancanza di una strategia politica chiara. È questo il destino che sta vivendo la Cittadella della Ricerca di Brindisi, struttura nata alla fine degli anni Ottanta sulla statale 7 grazie alla lungimiranza delle istituzioni locali, e oggi al centro di un accorato appello della Uil provinciale. "Mettere in rete competenze, infrastrutture, formazione... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Biolago tra incuria e totale abbandono. "Mancanza di rispetto per i cittadini" | VIDEOIl Biolago di via della Repubblica, uno spazio pubblico nato per valorizzare il verde urbano e offrire un luogo di socialità ai cittadini, è oggi al...

Struttura d’eccellenza. Un polo da 860 letti ma mancano mediciIl San Gerardo di Monza è il 19esimo Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) della Lombardia, che vanta il 40% di quelli italiani.

Tutto quello che riguarda Cittadella della Ricerca

Discussioni sull' argomento Progetto KARMA: alla Cittadella Regionale il confronto tra istituzioni, imprese ed enti locali sulla filiera dei rifiuti; Wikipedro racconta San Casciano: il ritorno a casa che valorizza la cittadella della Cultura; Cittadella della giustizia di Bari, respinto il ricorso degli ambientalisti. Il Consiglio di Stato: Progetto legittimo; Cittadella, al Tombolato con l'Ospitaletto alla ricerca della terza vittoria di fila.

Cittadella, al Tombolato con l'Ospitaletto alla ricerca della terza vittoria di filaCITTADELLA (PADOVA) - Nel segno della continuità per confermare le note positive delle recenti uscite e andare a caccia della terza vittoria di fila. Questa sera (27 febbraio) il ... ilgazzettino.it

SAVE THE DATE! Sabato 14 marzo 2026, nella sala EXPO della Cittadella Cultura (Via Marconi 7 - Capo di Ponte Bs), il CCSP organizza una giornata dedicata ai nuovi orizzonti della ricerca in Valcamonica dal titolo "INTORNO ALLA GRANDE ROCCIA DI N - facebook.com facebook