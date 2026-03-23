Nordio | Dimettermi? E Perché? Ho ancora molto da fare Ma qualcosa si fermerà

Carlo Nordio, ministro della Giustizia: si dimette? «No, perché?». La riforma è stata bocciata. «Fa parte della politica perdere le elezioni. Successe anche a Churchill, dopo la seconda guerra mondiale». Ma lui l’aveva vinta.«A maggior ragione. La sconfitta è stata più bruciante». Fuor di battute? «Non la considero una sconfitta personale. Era una riforma in cui credevo e in cui penso di aver messo tutto l’impegno possibile. Ero certo che avremmo vinto. Mi inchino al popolo sovrano. Ma non penso a dimettermi. Ho ancora molte cose da fare, anche se alcune riforme si fermeranno». Quali? «Ad esempio la limitazione della custodia cautelare potrebbe essere più difficile». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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