Studenti iraniani a Napoli hanno annunciato una marcia prevista per sabato 28 marzo, da piazza Dante a piazza Municipio. L'iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla repressione delle proteste civili in Iran e a sostenere la cosiddetta “rivoluzione del leone e sole”. La manifestazione si svolgerà in risposta alle recenti azioni di repressione interna e ai bombardamenti condotti da USA e Israele in Iran.

Corteo in programma sabato 28 marzo, da piazza Dante a piazza Municipio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla repressione delle proteste civili in Iran Studenti iraniani a Napoli annunciano una marcia per sabato 28 marzo, da piazza Dante a piazza Municipio, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla repressione delle proteste civili in Iran e per esprimere sostegno alla cosiddetta “rivoluzione del leone e sole”. L’iniziativa è in programma dalle ore 15 alle 17. La manifestazione nasce, spiegano i promotori, dalla volontà di “dare voce a quanto sta accadendo nel Paese”, dove negli ultimi mesi le mobilitazioni contro il governo hanno portato a un’escalation di violenze e arresti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Repressione interna, bombe da Usa e Israele: studenti iraniani manifestano a Napoli per la libertà

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