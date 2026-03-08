Nel deserto californiano, Jannik Sinner si allena a torso nudo anche nelle ore più calde della giornata, adottando esercizi intensi simili a quelli di un allenamento spartano. Anche Novak Djokovic ha seguito un metodo simile per migliorare le proprie prestazioni, scegliendo di allenarsi in condizioni estreme. Le sessioni di Sinner includono esercizi di resistenza e potenziamento, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per le competizioni.

Torso nudo sotto il sole del deserto californiano nelle ore più calde, ritmi altissimi, allenamenti prolungati e intensi. Troppo presto per capire se questo tipo di preparazione scelta da Jannik Sinner e il suo team, pagherà nei momenti veramente importanti, ma certo è che la partita di debutto a India Wells contro Dalibor Svrcina non poteva essere un test troppo attendibile per le condizioni fisiche del numero due del mondo. Eppure, qualche indicazione, molto positiva, è arrivata. Il quattro volte vincitore slam è sembrato muoversi meglio, colpire meglio dalla linea di fondo, perfettamente centrato, con un perfetto timing sulla palla sia di dritto sia di rovescio, molto bene anche negli spostamenti laterali e in quelli in avanti, verso la rete, come hanno dimostrato i numeri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, i nuovi allenamenti da spartano per vincere le maratone del tennis. Anche Djokovic svoltò così

