“Sono confessioni a tutti gli effetti”, “Mi chiedo il garantismo dove stia andando a finire”: Il delitto di Garlasco e gli ultimi sviluppi delle indagini su Andrea Sempio fanno discutere e non poco, e nel salotto televisivo di Gianluigi Nuzzi e Rete 4, Quarto Grado, Carmelo Abbate e Angela Taccia hanno due versioni totalmente diverse sulla vicenda. Mentre il giornalista infatti sembra credere alle nuove intuizioni della Procura che in Sempio vedrebbe l'assassino di Chiara Poggi, l'avvocato dell'indagato invece richiama tutti all'ordine ed ad attendere l'esito delle indagini. Il primo a parlare è Abbate: “Le telefonate, i suoi soliloqui io...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Sempio "una vera confessione": scontro a Quarto Grado

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

“Sono di Andrea Sempio”. Garlasco, mostrati in diretta a Quarto GradoIl caso Garlasco torna a far parlare di sé nel momento più delicato: la nuova direzione impressa dalla Procura di Pavia ha riacceso dubbi, domande e...

Garlasco, bomba a Quarto Grado: "Il test che scagiona Andrea Sempio"A Quarto Grado, Armando Palmegiani, legale del pool difensivo di Andrea Sempio, ha illustrato un test che, a suo dire, dimostrerebbe la veridicità...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio in un forum per seduttori ossessionato da una ragazza; Chi è Andrea Sempio: 38 anni, scapolo, commesso a Voghera, la vita (comunque) da romanzo dell'indagato per il delitto di Garlasco; Sempio commentava davvero un podcast mentre veniva intercettato in auto: lo abbiamo ascoltato e qualcosa non torna; Garlasco in Tv, Bocellari annuncia. Stasi è fuori dalla scena del crimine. E Panicucci tuona: Sempio? Una cosa non mi torna.

Garlasco, da Sempio una vera confessione: scontro a Quarto GradoSono confessioni a tutti gli effetti, Mi chiedo il garantismo dove stia andando a finire: Il delitto di Garlasco e gli ... iltempo.it

Il delitto di Garlasco a Quarto Grado | Indagini chiuse, per la procura Andrea Sempio ha ucciso ChiaraIl delitto di Garlasco a Quarto Grado, con tutti gli aggiornamenti sulle indagini su Andrea Sempio, definitivamente chiuse: le anticipazioni ... ilsussidiario.net

Ascolti tv, il Grande Fratello Vip vince il venerdì e Milo Infante supera Quarto Grado. Affari Tuoi batte ancora la Ruota ift.tt/KJuxwTt x.com

Mamme con strappi di terzo o quarto grado, raccontatemi della vostra ripresa reddit