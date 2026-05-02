Il caso Garlasco torna a far parlare di sé nel momento più delicato: la nuova direzione impressa dalla Procura di Pavia ha riacceso dubbi, domande e tensioni su una vicenda che, nonostante gli anni trascorsi, continua a dividere l’opinione pubblica. La convocazione di Andrea Sempio, fissata per il 6 maggio, e il nuovo impianto accusatorio hanno rimesso sotto i riflettori uno dei delitti più discussi degli ultimi decenni. In questo scenario già carico, nelle ultime ore sono emersi ulteriori elementi destinati a far discutere. Durante “Quarto Grado”, una delle trasmissioni più seguite sul fronte della cronaca nera, sono stati mostrati contenuti che potrebbero aggiungere tasselli al mosaico, alimentando il confronto tra studio televisivo e inchiesta giudiziaria.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sono di Andrea Sempio”. Garlasco, mostrati in diretta a Quarto Grado

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Temi più discussi: I giorni più lunghi di Andrea Sempio: Sono rassegnato ma innocente; Garlasco - Non riesco a capacitarmi del movente sessuale, Andrea Sempio su Chiara Poggi: Non la frequentavo. La difesa: Basiti dall'aggravante della crudeltà; Lo choc di Andrea Sempio: Non frequentavo Chiara Poggi, movente sessuale incomprensibile; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav.

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Non sono ancora chiuse le indagini a carico di Andrea Sempio, indagato da 14 mesi nell'ambito della nuova fase del processo per la morte di Chiara Poggi Sempio, ora accusato di aver ucciso la 26enne da solo e non più in concorso con Stasi o con ignoti, è - facebook.com facebook