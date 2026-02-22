Garlasco bomba a Quarto Grado | Il test che scagiona Andrea Sempio

Armando Palmegiani rivela a Quarto Grado che un nuovo test mette in discussione le accuse contro Andrea Sempio, il principale sospettato nel caso di Garlasco. Il legale spiega che i risultati potrebbero dimostrare la sua innocenza, sostenendo che le prove finora raccolte non sono definitive. La conversazione si concentra su un esame scientifico che, secondo l’avvocato, smentirebbe le ricostruzioni precedenti. La discussione continua con l’obiettivo di fare luce sulla verità.

A Quarto Grado, Armando Palmegiani, legale del pool difensivo di Andrea Sempio, ha illustrato un test che, a suo dire, dimostrerebbe la veridicità del racconto dell'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco. Al centro dell’approfondimento di cui ha parlato nella trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi, il tempo necessario per coprire il tragitto tra l’abitazione di Garlasco e la libreria di Vigevano, percorso che Sempio sostiene di aver effettuato, come attesterebbe anche il discusso scontrino del parcheggio. Nel corso della puntata di sabato 21 febbraio, è stato anticipato il contenuto della consulenza firmata da Palmegiani, che sarà depositata nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“È andata così”. Garlasco, la rivelazione di Andrea Sempio a Quarto GradoIl caso di Garlasco, noto per il suo impatto mediatico e giudiziario, continua a suscitare interesse.

Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio parla a Quarto Grado: la rivelazione in direttaNell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio ha rilasciato dichiarazioni in diretta a Quarto Grado.

