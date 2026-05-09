Da ieri Instagram ha rimosso la Protezione Privacy su tutti i profili | cosa cambia per i direct

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da ieri, Instagram ha rimosso la funzione di Protezione Privacy dai profili, eliminando la possibilità di attivare la crittografia end-to-end sui messaggi Direct. Questa modifica riguarda tutte le conversazioni scambiate tra utenti sulla piattaforma, senza distinzioni o eccezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato, modificando le modalità di protezione delle comunicazioni private sulla rete sociale.

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L'8 maggio 2026 Instagram ha disabilitato l'opzione Privacy Protection sui messaggi Direct. In breve, non è più possibile applicare la crittografia end-to-end alle chat scambiate tra utenti. Questa funzione rimane attiva invece su WhatsApp.🔗 Leggi su Fanpage.it

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