Da ieri Instagram ha rimosso la Protezione Privacy su tutti i profili | cosa cambia per i direct

Da ieri, Instagram ha rimosso la funzione di Protezione Privacy dai profili, eliminando la possibilità di attivare la crittografia end-to-end sui messaggi Direct. Questa modifica riguarda tutte le conversazioni scambiate tra utenti sulla piattaforma, senza distinzioni o eccezioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato, modificando le modalità di protezione delle comunicazioni private sulla rete sociale.

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