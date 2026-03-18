Da maggio i messaggi direct su Instagram non saranno più privati come ora | l’annuncio di Meta

A partire dall'8 maggio 2026, Instagram eliminerà la crittografia end-to-end nelle chat direct, modificando la modalità di gestione dei messaggi privati. Meta ha annunciato questa modifica, affermando che pochi utenti utilizzano attualmente questa funzione. La decisione riguarda la possibilità di scambiarsi messaggi senza crittografia, che sarà resa disponibile solo fino a quella data.

Dall'8 maggio 2026 Instagram toglierà la possibilità di avere le chat con crittografia end-to-end. Secondo Meta si tratta in ogni caso di un'opzione che viene usata solo da pochissimi utenti. La crittografia end-to-end rimarrà attiva per le chat di WhatsApp. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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