Tutti i post pubblicati dalla scrittrice su Facebook e Instagram negli anni sono stati raccolti e resi accessibili in un archivio digitale, garantendo la conservazione di contenuti che prima rischiavano di andare perduti. La scrittrice ha sempre utilizzato i social non per mostrarsi, ma per comunicare e condividere, come testimonia una foto iconica in cui appare con la testa rasata e un sorriso determinato, all’interno di uno schermo di telefono.

N on usava i social per apparire, ma per esserci. E c’è un’immagine che chi l’ha amata non dimenticherà mai: lei, con la testa rasata e un sorriso che non chiedeva permesso, dentro lo schermo di un telefono trasformato in un’arma di resistenza. Eppure, da quando se n’è andata in quel caldo agosto del 2023, i pensieri di Michela Murgia, scrittrice, attivista, intellettuale e voce critica tra le più influenti degli ultimi decenni, erano rimasti prigionieri di algoritmi, “affittati” in spazi non suoi. Oggi, grazie a un gesto d’amore e di ribellione di un membro della sua “famiglia d’anima” Alessandro Giammei, quelle parole sono tornate a casa. Non sono più, infatti, sparse nel vento digitale, ma raccolte in un luogo chiamato Zephorum, una pagina unica, libera, che assomiglia a lei: testarda e indipendente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutti i post che la scrittrice ha pubblicato negli anni su Facebook e Instagram non si perderanno più nel caos dei social: ora sono al sicuro, ordinati e pronti per essere letti da tutti noi, proprio come un libro aperto

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