oggi possiamo finalmente immaginare come parlavano i neanderthal e i primi homo sapiens

Oggi si conosce meglio come parlavano i Neanderthal e i primi Homo sapiens grazie a recenti studi scientifici. Gli esperti analizzano le caratteristiche delle ossa e delle vie vocali di questi antichi uomini, cercando di ricostruire il suono delle loro voci. Sebbene le ossa non possano parlare, la ricerca permette di avvicinarsi a un’idea di come potessero udersi le prime parole.

C he suono avrebbe la voce di un nostro antenato vissuto molto tempo fa? Nonostante le ossa non possano parlare, la scienza sta finalmente riuscendo a “rompere il silenzio” di milioni di anni. Grazie a sofisticate simulazioni biomeccaniche e all’analisi dei fossili, la paleoantropologa Amélie Vialet del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, in collaborazione con Radio France, è riuscita a ricostruire i modelli vocali dei nostri predecessori. Come rivelato dal podcast Retour vers la Préhistoire di France Culture, è riuscito a ricostruire i modelli vocali dei nostri predecessori. Il risultato? Un viaggio sonoro che ci svela come l’ evoluzione del linguaggio sia stata un percorso lento, affascinante e decisamente rumoroso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

