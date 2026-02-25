Ridisegnata l’origine antica dell’homo sapiens | in Marocco eccezionale scoperta

di Salvatore Vicedomini Che la nostra specie, Homo sapiens, si sia evoluta in Africa è risaputo sia dai dati genetici dell’uomo di oggi, che sia dalle informazioni emerse dai ritrovamenti fossili che si sono succeduti durante le innumerevoli ricerche svoltesi nel terzo continente più esteso della terra. La maggior parte dei ricercatori convengono che la nostra specie si sia evoluta da una popolazione di primati e che il genere Homo si sia differenziato dal genere Australopithecus approssimativamente più di 2 milioni di anni fa. Certamente la zona da cui si è originato appare essere l’intera terra continentale africana anche se molti ritrovamenti si sono concentrati in alcune zone distinte come Etiopia, Kenia, Tanzania e Sud Africa, quindi e forse, con una genesi non in un punto preciso dell’Africa, ma – come si conviene dire – di origine panafricana – ossia in diversi punti del continente africano che nel tempo sono stati sempre connessi tra loro durante l’evoluzione della nostra specie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche:

Morto Marzio Mazzanti, il cantante degli Homo Sapiens vincitori di Sanremo 1977

Morto Marzio Mazzanti cantante degli Homo Sapiens, vinse Sanremo nel 1977: i funerali a Fornacette