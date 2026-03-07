Turismo Faenza entra nel circuito A Spass | bus navetta e visite guidate Si parte da giugno

Il Comune di Faenza consolida la propria vocazione all’accoglienza turistica aderendo a "A Spass", il nuovo progetto promosso da Visit Romagna per instaurare un dialogo più efficace tra località della riviera ed eccellenze dell’entroterra. L'iniziativa, che si svilupperà dal 3 giugno al 10 settembre di quest’anno, si rivolge principalmente ai turisti che soggiornano lungo la costa, offrendo loro un sistema di trasporto e di visite guidate appositamente formulati per scoprire borghi, musei e parchi naturali delle aree interne. Il servizio prevede una flotta di autobus che collegherà dieci punti di partenza situati sulla costa, da Cattolica ai Lidi di Comacchio, verso trentaquattro destinazioni romagnole, che comprendono anche Faenza e la Romagna Faentina. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

