Da Copenaghen alla città del Santo per imparare le tecniche dei cantieri italiani

Un gruppo di professionisti provenienti dalla Danimarca si è recato nella città del Santo per osservare direttamente le tecniche di costruzione impiegate nei cantieri locali. L'iniziativa mira a confrontare le pratiche adottate in Italia con quelle straniere, offrendo un'opportunità di confronto e approfondimento sulle metodologie di lavoro. L'incontro si inserisce in un percorso di scambio tra esperti del settore ed è stato organizzato per favorire la condivisione di esperienze pratiche.

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Dalla Danimarca alla città del Santo per conoscere da vicino le tecniche costruttive utilizzate nei cantieri del territorio. Sono sei gli studenti arrivati da Copenaghen alla Scuola Costruzioni Giuseppe Jappelli - Formedil Padova, nell’ambito di un progetto di scambio promosso da Erasmus+. Per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Genitori a "scuola" per imparare le tecniche di massaggio infantileIl nido d'infanzia comunale "L'Albero del Merlo" di Città della Pieve apre le porte alle famiglie, mercoledì 29 aprile 2026, per un appuntamento... “Cantieri aperti”: allo Spasimo il primo appuntamento con le visite tecnicheL’obiettivo comune è rafforzare la collaborazione tra progettisti, direzione lavori e imprese, promuovendo una cultura condivisa della sicurezza,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Da Copenaghen alla città del Santo per imparare le tecniche dei cantieri italiani; Inaugurato il treno Copenaghen-Berlino-Praga, viaggio slow alla scoperta di magnifiche città europee; Copenaghen città spugna: dagli eventi estremi del 2011 al Cloudburst Management Plan; Ritorna il treno diretto Praga-Copenaghen dopo oltre dieci anni. Inaugurato il treno Copenaghen-Berlino-Praga, viaggio slow alla scoperta di magnifiche città europeeÈ tornato il collegamento diretto tra Praga e Copenaghen: via Berlino e Amburgo, senza cambi. In estate fino a 3 partenze al giorno ... siviaggia.it Torna il treno diretto Praga-Copenaghen: viaggio tra 3 Paesi da meno di €70Il nuovo treno europeo che tutti vogliono provare: dalla Repubblica Ceca alla Danimarca, passando per la Germania, comprese le 3 capitali. Ed è attivo da maggio 2026 ... money.it "A Copenaghen gli anziani in RSA possono mangiare solo 80 gr. di carne a settimana, "motivi climatici". Cioè 11,4 gr al giorno. I Verdi spiegano: gli anziani "sono stati i più grandi peccatori climatici". Quindi un cucchiaio di carne macinata alla volta". x.com