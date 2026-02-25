Cantieri aperti | allo Spasimo il primo appuntamento con le visite tecniche

L’obiettivo comune è rafforzare la collaborazione tra progettisti, direzione lavori e imprese, promuovendo una cultura condivisa della sicurezza, della qualità costruttiva e della responsabilità nella gestione del processo edilizio. La visita rappresenta un’occasione di formazione esperienziale, consentendo ai professionisti di confrontarsi direttamente con le dinamiche operative del cantiere e con le soluzioni tecniche adottate in un intervento di particolare rilevanza per il patrimonio monumentale cittadino. Il cantiere diventa così luogo di conoscenza e di dialogo tra i diversi attori della filiera delle costruzioni, favorendo l’aggiornamento professionale e la crescita di competenze tecniche consapevoli. “La Fondazione FOAP – dice la presidente Lina Bellanca - esprime un sentito ringraziamento ad Ance Palermo per la collaborazione organizzativa, per aver coinvolto le imprese associate e per aver messo a disposizione i dispositivi di protezione individuale, in particolare i caschetti di sicurezza necessari allo svolgimento della visita in cantiere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Via dalla brughiera le specie aliene. Cantieri forestali aperti al GaggioIl progetto di bonifica della brughiera ha preso il via per rimuovere le specie aliene che minacciano l’ecosistema locale.

Al Donizetti tornano le Lezioni di Storia: il primo appuntamento del 2026 è con Laura PepeAl Teatro Donizetti di Bergamo tornano le Lezioni di Storia, un ciclo di conferenze promosso da Editori Laterza e realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti e BCC Oglio e Serio.