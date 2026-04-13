Genitori a scuola per imparare le tecniche di massaggio infantile
Il nido d'infanzia comunale organizza un evento dedicato alle famiglie, previsto per mercoledì 29 aprile 2026. L'incontro si intitola
Il nido d'infanzia comunale "L'Albero del Merlo" di Città della Pieve apre le porte alle famiglie, mercoledì 29 aprile 2026, per un appuntamento speciale dal titolo: "Il massaggio infantile: un tocco che fa crescere". L’incontro, a cura della dottoressa Chiara Cottini, psicologa, si terrà dalle.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: La magia del sogno lucido: benefici e tecniche per imparare a controllarlo
Alunno in arresto cardiaco a scuola, le maestre lo salvano con massaggio cardiaco e defibrillatoreUn alunno di una scuola primaria, in provincia di Firenze, ha accusato un grave malore mentre rientrava in classe dopo il pranzo in mensa.