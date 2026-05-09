Tra i giocatori più migliorati sotto la guida di Allegri si trova sicuramente Pavlovic, che ha visto la propria posizione cambiare radicalmente nel corso della stagione. Dopo un inizio con poche chances, ora è diventato un elemento importante della rosa. Mentre Pavlovic si prepara a consolidare il proprio ruolo, la Premier League rimane un’opzione concreta per il suo futuro, con alcune squadre interessate alle sue prestazioni.

Tra i calciatori che sotto la guida esperta di Massimiliano Allegri sono cresciuti di più, c'è sicuramente Strahinja Pavlovic. Il calciatore serbo, arrivato al Milan nel 2024, non aveva pienamente convinto la dirigenza rossonera ma, a partire da giugno scorso, è arrivata la svolta: con il tecnico livornese, il difensore centrale è diventato un vero e proprio punto fermo della squadra. Ilc ambio modulo e la ventata di aria fresca hanno fatto rinascere il serbo, e le statistiche non possono fa altro che confermare questa tesi. Con Allegri, Pavlovic è stato spostato a terzo di sinistra in una difesa a 3, diventando essenziale per gli equilibri della squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da ‘bocciato’ a perno della squadra: Pavlovic rinato, ma la Premier Stuzzica

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