Una squadra composta da ex calciatori della Premier League si trova coinvolta in un caso legato a investimenti che si sono rivelati fallimentari. Questi investimenti, considerati inizialmente molto promettenti, hanno portato a problemi finanziari e a indagini da parte delle autorità. I protagonisti si trovano ora a dover affrontare sia procedimenti legali sia contestazioni fiscali, mentre cercano di chiarire la loro posizione in una vicenda complessa e in evoluzione.

"In quel momento non mi pareva una cosa così importante", disse Brian Deane il giorno di Ferragosto del 1992 negli spogliatoi di Bramall Lane. Aveva appena segnato la doppietta con cui lo Sheffield United aveva battuto il Manchester United e i giornalisti gli facevano notare che il suo gol di testa dopo 5 minuti sarebbe passato alla storia come il primo in assoluto della Premier League, visto che il campionato inglese aveva preso a farsi chiamare così. E Premier League non era solo un nome nuovo, ma anche un modello nuovo: il torneo si staccava dalla Football Association, diventava indipendente dal punto di vista economico e commerciale, negoziava da sé la cessione dei suoi diritti tv, iniziava a pompare al vertice del calcio inglese quei soldi che poi lo avrebbero fatto diventare nel giro di vent'anni la mecca dello sport.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - C'è una squadra di ex stelle della Premier che gioca da anni contro gli abusi finanziari

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