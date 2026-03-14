Inter Atalanta pagelle | nessun bocciato l’insufficienza grave è della terza squadra in campo

L’Inter e l’Atalanta si sono affrontate a San Siro in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. L’Inter ha giocato bene, ma nel finale è stata raggiunta da un gol di Krstovic, mentre Manganiello ha assegnato un rigore all’Atalanta. Nessun giocatore è stato bocciato, anche se la terza squadra in campo ha mostrato qualche incertezza.