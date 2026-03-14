Inter Atalanta pagelle | nessun bocciato l’insufficienza grave è della terza squadra in campo
L’Inter e l’Atalanta si sono affrontate a San Siro in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. L’Inter ha giocato bene, ma nel finale è stata raggiunta da un gol di Krstovic, mentre Manganiello ha assegnato un rigore all’Atalanta. Nessun giocatore è stato bocciato, anche se la terza squadra in campo ha mostrato qualche incertezza.
Inter Atalanta pagelle. L’ Inter viene beffata nel finale da Manganiello e Krstovic: a San Siro è 1-1 contro l’ Atalanta dopo una partita giocata bene e con il solo rimpianto finale di non averla chiusa prima. Queste le pagelle dei ragazzi di Cristian Chivu. Inter Atalanta pagelle: tutti i voti degli uomini di Chivu. Sommer 6: quasi prodigioso su Sulemana, costretto ad arrendersi a Krstovic Bisseck 6,5: Prova di spessore, quando parte palla al piede San Siro esplode Akanji 6: Argina sia Scamacca sia Krstovic; dall’80’ De Vrij S:V C.Augusto 7: Ripresa mostruosa, salva un gol già fatto di Bernasconi Dumfries 6: Energico e pimpante fino a quando può, subisce un torto gravissimo sul pareggio bergamasco Barella 6: Il pubblico lo pizzica, ma lui fa la solita partita a cui siamo abituati quest’anno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Articoli correlati
Pagelle Atalanta Inter, Lautaro migliore in campo per CdS. Gran voto anche per ChivuMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...
Leggi anche: Sanremo 2026, le pagelle della terza serata: Irina imbarazzo profondo, Ubaldo campione del mondo. Carlo Conti bocciato: il tempo si è fermato (e la lampada è rimasta accesa)
ATALANTA-INTER 0-1 | L’INTER CHIUDE IL 2025 DA SOLA IN VETTA
Contenuti e approfondimenti su Inter Atalanta
Temi più discussi: Le pagelle degli arbitri: Fabbri 5, poco coerente. Doveri, derby da 6: quel tocco di mano al 48'...; Bastoni 6, Barella 4: le pagelle dei giocatori dell'Inter nel derby perso contro il Milan; Inter Atalanta: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Milan-Inter 1-0, le pagelle dei rossoneri: Estupinan sorprende, bene la difesa.
Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito (7) colpisce sempre, ma Krstovic (6,5) rovina la festaTutto riaperto? Difficile dirlo ma l'Inter che non vince in casa contro l'Atalanta offre una nuova possibilità al Milan. La formazione ... msn.com
Inter-Atalanta 1-1, le pagelle: Esposito essenziale (7), indemoniato Dumfries (5,5). Dimarco impreciso (5,5)La sfida, valida per la 29a giornata, tra Inter e Atalanta si è conclusa in parità: 1-1. Vantaggio, nel primo tempo, di Esposito per i padroni di casa. Nel finale, pareggio ... leggo.it
Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore all'Inter x.com
Inter-Atalanta, è andata così https://mdst.it/3Pj7IHO #SportMediaset - facebook.com facebook