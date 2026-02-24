Cure palliative non soltanto per i pazienti oncologici

L’aumento delle cure palliative si deve alla crescente richiesta di assistenza ai malati non oncologici. L’ospedale di Bergamo, in particolare, ha potenziato i servizi per i pazienti che preferiscono ricevere le cure a domicilio. Un’attenzione speciale viene dedicata alla gestione del dolore e al supporto psicologico. Questa evoluzione risponde alle esigenze di chi desidera affrontare la malattia in modo più umano e personalizzato. La crescita dell’attività si riflette anche in un aumento delle équipe dedicate.

© Ecodibergamo.it - Cure palliative non soltanto per i pazienti oncologici

L’OSPEDALE DI BERGAMO. L’attività dell’ospedale Papa Giovanni è in forte crescita. Ruolo centrale nel percorso di assistenza al domicilio di chi soffre. Quando la guarigione non è più possibile, la cura non si interrompe: cambia obiettivo. Si concentra sulla qualità della vita, sul controllo dei sintomi, sul rispetto della dignità della persona e sul sostegno alla famiglia. È questo il cuore delle cure palliative domiciliari, un servizio pubblico che nella provincia di Bergamo può contare su una rete articolata di enti accreditati. Tra questi, quello dell’Asst Papa Giovanni XXIII si distingue per il collegamento diretto con uno dei più grandi ospedali pubblici italiani e per un’équipe multiprofessionale attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it Cure palliative, non solo fine vita: nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologiciLe cure palliative sono un approccio clinico volto a migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici, non solo alla fine della vita. Cure palliative. non solo fine vita: i nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologiciLe cure palliative sono un approccio clinico che va oltre il fine vita, offrendo supporto precoce ai pazienti oncologici. Che cosa sono davvero le cure palliative Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Cure palliative non soltanto per i pazienti oncologici; Cure palliative pediatriche, nel mondo ne hanno bisogno 10,6 milioni di bambini con sofferenza grave; Luca Manfredini, oncologo al Gaslini di Genova: Il fraintendimento più diffuso è che le cure palliative pediatriche vengano considerate esclusivamente come cure di fine vita, attivate quando non c’è più nulla da fare; Tumori pediatrici: il successo clinico non (sempre) basta. Cure palliative non soltanto per i pazienti oncologiciL’attività dell’ospedale Papa Giovanni è in forte crescita. Ruolo centrale nel percorso di assistenza al domicilio di chi soffre. ecodibergamo.it Cure palliative pediatriche, nel mondo servono a 10,6 milioni di bambini con sofferenza graveIl 96% dei minori vive nei Paesi a basso e medio reddito. In aumento i bambini che convivono a lungo con malattie croniche, senza accesso adeguato alle terapie palliative. «Anche un solo bambino che s ... msn.com Tra i progetti, l'apertura di un nuovo Day Hospice oncologico per le cure palliative nel quartiere di Albaro. Il progetto è affidato alla Fondazione Gigi Ghirotti e l'inaugurazione è prevista a breve - facebook.com facebook Domani parleremo di mal di schiena, cibi dimenticati e cure palliative. Se avete domande su questi argomenti scriveteci qui nei commenti o via mail a [email protected] oppure mandate un messaggio vocale al 3407384068. Elisir risponde a fine puntata. #Elisir: alle x.com