Il Policlinico rafforza i Pdta | 18 percorsi per migliorare la qualità delle cure e l' assistenza ai pazienti
Il Policlinico Paolo Giaccone ha annunciato l’ampliamento dei propri percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, portando a 18 il numero di percorsi attivi. Questi strumenti sono stati aggiornati per offrire un percorso più strutturato e coordinato nella gestione dei pazienti. L’obiettivo è migliorare la qualità delle cure e l’assistenza sanitaria, garantendo un approccio basato su evidenze scientifiche.
Il Policlinico Paolo Giaccone continua l’implementazione e aggiornamento dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta), strumenti fondamentali per garantire un approccio strutturato, coordinato e basato su evidenze scientifiche nella presa in carico dei pazienti. L’attività di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Cure palliative, non solo fine vita: nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici
Leggi anche: Cure palliative. non solo fine vita: i nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici
Aggiornamenti e notizie su Policlinico rafforza
Temi più discussi: Servizio civile universale 2026; Policlinico di Foggia, arriva la piattaforma robotica Mako 4 per la chirurgia protesica: è la prima installazione in Italia - FoggiaToday; Roma: inaugurata l’unità di Geriatria al Policlinico Tor Vergata; Il Policlinico San Matteo di Pavia tra i 250 migliori ospedali al mondo.
Policlinico di Palermo, percorsi di cura più efficienti: aggiornati e potenziati i PdtaIl Policlinico Paolo Giaccone continua l’implementazione e aggiornamento dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA), strumenti fondamentali per garantire un approccio strutturato, coo ... teleoccidente.it
Chirurgia robotica al Policlinico di Foggia, arriva il sistema MAKO 4: prima installazione in ItaliaIl Policlinico Foggia rafforza il proprio percorso di innovazione tecnologica e di potenziamento dell’offerta assistenziale con l’acquisizione di una piattaforma ... immediato.net
Il Policlinico Foggia rafforza il proprio percorso di innovazione tecnologica e di potenziamento dell’offerta assistenziale con l’acquisizione di una piattaforma robotica di ultima generazione destinata alla chirurgia ortopedica protesica. Si tratta del sistema MAK - facebook.com facebook
#PoliclinicoMi rafforza la propria presenza nelle principali reti scientifiche europee grazie a tre nuove nomine che riconoscono il valore clinico e scientifico dei suoi professionisti, espressione dell’integrazione con @LaStatale di Milano shorturl.at/46iDp x.com