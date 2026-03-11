Il Policlinico rafforza i Pdta | 18 percorsi per migliorare la qualità delle cure e l' assistenza ai pazienti

Il Policlinico Paolo Giaccone ha annunciato l’ampliamento dei propri percorsi diagnostico terapeutico assistenziali, portando a 18 il numero di percorsi attivi. Questi strumenti sono stati aggiornati per offrire un percorso più strutturato e coordinato nella gestione dei pazienti. L’obiettivo è migliorare la qualità delle cure e l’assistenza sanitaria, garantendo un approccio basato su evidenze scientifiche.