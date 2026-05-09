Cuore e resilienza | lo psicopedagista Stefano Rossi ha parlato ai docenti di studenti ribelli e oppositivi

In occasione del cinquantesimo anniversario del Centro Didattico Romagnolo, il pedagogista Stefano Rossi ha incontrato i docenti per discutere di studenti considerati ribelli e oppositivi. L'evento, organizzato dai titolari del centro, ha visto la partecipazione di Rossi, che ha affrontato temi legati alla resilienza e all’approccio educativo nei confronti di questi studenti. La giornata ha rappresentato un momento di confronto e riflessione nel settore dell’istruzione.

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