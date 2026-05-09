Cuore e resilienza | lo psicopedagista Stefano Rossi ha parlato ai docenti di studenti ribelli e oppositivi
In occasione del cinquantesimo anniversario del Centro Didattico Romagnolo, il pedagogista Stefano Rossi ha incontrato i docenti per discutere di studenti considerati ribelli e oppositivi. L'evento, organizzato dai titolari del centro, ha visto la partecipazione di Rossi, che ha affrontato temi legati alla resilienza e all’approccio educativo nei confronti di questi studenti. La giornata ha rappresentato un momento di confronto e riflessione nel settore dell’istruzione.
Per festeggiare mezzo secolo di attività dedicata al mondo dell’istruzione, Stefano ed Umberto Orazi, titolari del Centro Didattico Romagnolo, hanno organizzato un momento di valore sociale, portando in cattedra il pedagogista Stefano Rossi. Lunedì, infatti, l’aula magna dell’Istituto comprensivo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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