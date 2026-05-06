9 studenti su 10 mostrano disagio a scuola I docenti | I social demotivano chi non sta davanti agli schermi ha rendimenti superiori Lo studio

Uno studio europeo condotto da Censuswide e commissionato da GoStudent rivela che il 90% degli studenti manifesta disagio a scuola. Secondo i docenti intervistati, l’uso dei social media contribuisce alla demotivazione, mentre chi evita di stare davanti agli schermi ottiene risultati migliori. I dati, raccolti attraverso interviste a genitori e insegnanti in vari Paesi, tra cui l’Italia, evidenziano un aumento di ansia e stress tra i giovani studenti.

Ansia, stress e calo della motivazione emergono come elementi sempre più diffusi tra gli studenti. È il quadro che emerge da uno studio europeo commissionato da GoStudent e realizzato da Censuswide, basato su interviste a genitori e docenti in diversi Paesi, tra cui l’Italia. Secondo l’indagine, circa nove studenti su dieci mostrano segnali di disagio legati alla scuola. Un dato che trova riscontro anche nella percezione degli insegnanti: il 94% rileva un peggioramento del rendimento collegato all’uso eccessivo dei dispositivi digitali. Uno degli elementi centrali dello studio riguarda il tempo trascorso davanti agli schermi. In Italia, il 42% degli studenti utilizza dispositivi digitali tra le tre e le sei ore al giorno al di fuori dell’orario scolastico, un valore superiore alla media europea.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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